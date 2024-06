Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, care a declarat ca prezidențialele de la toamna „nu trebuie recunoscute” daca sunt caștigate de Maia Sandu, spune ca nu se simte vizat de un avertisment occidental ca „actori ai Rusiei” intenționeaza sa conteste rezultatul alegerilor, daca nu ies…

- Maia Sandu, aflindu-se in calitate de prim-ministru al Republicii Moldova, a facut in mod deliberat un pas neconstituțional pentru a crea o criza in jurul numirii procurorului general in 2019, pentru a demisiona. Este detaliul dezvaluit de Andrei Nastase, jurist și fost vicepremier și ministru de Interne…

- Maia Sandu este favorita in intentiile de vot ale alegatorilor pentru scrutinul prezidential din Republica Moldova, in timp ce Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) ar avea cele mai multe locuri de deputat daca ar fi organizate alegeri parlamentare, arata un sondaj iData publicat miercuri, informeaza…

- Mai multe partide au fost somate de Comisia Electorala Centrala (CEC), inclusiv Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), sa verse in bugetul de stat sumele de banii primite contrar prevederilor legale. Este vorba despre peste jumatate de milion de lei. In ședința de marți, 28 mai, CEC a aprobat o hotarire…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi, 16 mai, o hotarare privind desfasurarea referendumului republican constitutional asupra aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana pe 20 octombrie, concomitent cu alegerile prezidențiale, relateaza Reuters și TV8.md.Data propusa pentru referendum a fost…

- Vizita presedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, in regiunea autonoma Gagauzia din cadrul Republicii Moldova a fost marcata miercuri de ciocniri intre politie si protestatari prorusi, informeaza EFE și Agerpres.

