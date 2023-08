Stiri pe aceeasi tema

- Semnalam apariția numarului 502/1 august 2023 al cunoscutei Reviste de cultura Tribuna, instituție aflata in subordinea Consiliului județean Cluj, cu o indelungata tradiție istorica, de aproape 140 de ani, condusa de filosoful dr. Mircea Arman, manager și redactor-șef, singura revista de cultura din…

- Romania duce lipsa de medici pentru copii. Doar 22 de medici sunt in toata tara pe oncologie, pneumologie si nefrologie pediatrica, informeaza Mediafax.Doi la Timisoara, unu la Bucu­resti, unu la Cluj, unu la Galati, unu in Mures. Nu este replica din „O scrisoare pierduta“ a lui Caragiale, ci situatia…

- Camera Deputatilor si Senatul au adoptat,marti, un proiect de lege care aduce modificari Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, in sensul in care inaspreste normele referitoare la disciplina parlamentaraDiana Șoșoaca a facut declarații impotriva modificarii regulamentului:„Ceea…

- Senatorul Diana Șoșoaca susține ca modificarile la regulament privitoare la sancționarea parlamentarilor care provoaca scandal reprezinta ”abolirea libertații de exprimare in Romania”. Șoșoaca a spus ca ea a fost cea agresata in Parlament, iar in replica, președintele Camerei Deputaților, Alfred Simonis,…

- Adriana Bahmuțeanu urmeaza sa-și schimbe domeniul de activitate. Vedeta a facut mai multe cursuri de psihologie acreditate atat in Romania, cat și in Statele Unite ale Americii și urmeaza sa iși deschida un cabinet.

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat luni, dupa sedinta conducerii PNL ca in momentul acesta, Mircea Abrudean este sustinut de PNL ca secretar general al Guvernului, pentru ca vine din cea mai puternica organizatie, organizatia Cluj si are sustinerea intregului Birou Politic National, unde…

- Ani la rand, un loc din Romania a fost interzis de Ceaușescu și de reprezentanții regimului sau. Zona nu era vreun colț izolat al țarii, ci se gasea chiar in inima Capitalei. Era securizata cu garduri uriașe și porți impunatoare, nimeni nu ar fi putut sa ghiceasca ce se petrecea dincolo de fortificații.…