- Pentru o familie greu incercata din localitatea Corbu din județul Constanța, Moș Craciun a venit pentru prima data, iar pentru a ajunge mai repede s-a urcat in autospeciala pompierilor de la ISU Dobrogea.MoraruCristinel locuiește la marginea satului Corbu, din județul Constanța. Parasitin urma cu cațiva…

- Sambata, pe 14 decembrie, bucuria și voia buna au avut destinația Ștefanești. In ciuda faptului ca in acest sezon norii plumburii și grei nu au cernut mult așteptata zapada darurile primite de micii mari sportivi ai localitații, din partea Asociației Culturale Alevi Romania, au adus spiritul Craciunului…

- Iesenii au avut surpriza sa dea peste Mos Craciun in mai multe zone in ultimele zile. L-au intalnit la mall, in tramvai, pe Pietonal. Acesta le-a impartit tuturor pungi de covrigei vanilati. Mosul poarta un costum deosebit, ofera zambete si imbratisari, aducand bucurie.

- Polițiștii de la Prevenirea Criminalitații și cei de ai Biroului Județean de Transporturi Bistrița-Nasaud au complotat cu Moș Craciun și, impreuna cu batranelul, au calatorit astazi cu trenulețul lui. Și-au dorit sa intalneasca copii pe care sa-i pregateasca pentru sarbatori și vacanța in siguranța.…

- Un Moș autentic, larg la punga și generos la vorba, se va afla trei zile alaturi de copiii buzoieni, in cadrul unei activitați organizate de Consiliul Județean Buzau. Moșul va lua micul dejun cu toți copiii veniți sa-i spuna Batranului cu barba alba cat de cuminți au fost ei anul acesta și ce-și doresc…

- Sfantul Nicolae este sarbatorit pe 6 decembrie și el este cel care aduce copiilor cuminți cadouri in ghete. Dupa el, vine doar Moș Craciun, considerat și mai darnic. Copiii au insa o mica teama de Moș Nicolae, pentru ca sfantului ii place sa-i dojeneasca pe micuții care greșesc. Uneori, copiii obraznici…

- Bradul de Craciun tocmai a fost amplasat in Centrul Civic al orașului Mioveni, iar iluminatul festiv de sarbatori va fi pornit, in seara de 1 Decembrie. Conform traditiei, pe 5 decembrie, in ajun de Sfantul Nicolae, la Mioveni se va aprinde și bradul de Craciun, moment care va marca startul celei de-a…

- Il cheama Nicolae. Ii spune Moș Nicolae și pana sa apara Moș Craciun pe scena istoriei era cel vestit pentru cadourile pe care le facea copiilor. Astazi, fiecare dintre noi putem fi un Moș Nicolae. Iar aprovizionarea cu cadouri o putem face de la Targul de Moș Nicolae din Atrium Mall.…