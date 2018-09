Stiri pe aceeasi tema

- Un incident teribil s-a petrecut intr-o gradinița din Bistrița la sfarșitul saptamanii trecute. O femeie a sfos snopita de tatal copilului ei chiar in timpul ședinței cu parintii, organizata cu ocazia deschiderii noului an scolar. Revoltator e ca nimeni dintre cei prezenți la scenele violente nu a intervenit.…

- Fostul concubin a atacat-o cu un cutit chiar intr-un restaurant din centrul Iasului • Oamenii care erau de fata au privit neputinciosi • Agresorul a fost prins in centrul orasului, fiind imobilizat de catre politisti • Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale trecatorilor • Victima a fost transportata…

- Bataie generala in consiliul de administrație al orașului ucrainean Konotop. Deputații locali s-au luat la harța chiar in timpul unei ședințe. A fost nevoie de intervenția polițiștilor pentru a calma spiritele, iar 50 de alesi scandalagii au fost retinuti.

- Katarine Zarutskie, in varsta de 19 ani, originara din California, a vrut sa faca mai multe fotografii inotand in apele cristaline din Staniel Cay, alaturi de rechini-infirmieri. Dupa cateva secunde de...

- In ultimii ani online-ul a devenit tot mai popular, accesibil si o maniera mai facila pentru a rezolva lucruri necesare. Se intampla ca acest context sa fie unui favorabil mai ales pentru parinti, ce isi gasesc cu greu timp pentru toate cate se impun in ingrijirea unui copil. Numai din seria de cumparaturi…

- Scene socante, noaptea trecuta, in Capitala. Psihoza celebrei ambulante fantoma care fura copii a provocat o adevarata isterie. O scriitoare aflata intr-o ambulanta cu care voia sa cutreiere tara, in cadrul unui proiect profesional, a fost snopita in bataie, in zona Garii de Nord. Zeci de barbati si…

- Accident cu sfârșit tragic în Capitala. Un bebeluș de trei luni a decedat la spital dupa ce mașina în care se afla a avut un accident. Potrivit ofițerului de presa al Poliției Capitalei, Natalia Stati, accidentul a avut loc în jurul orei 6:00 pe bulevardul…

- Scene de teroare s-au petrecut in tabara “Exatlon”, chiar langa locuințele in care au stat concurenții romani ai indragitei competiții, care s-a filmat in Republica Dominicana. In urma atacului armat, un barbat de 24 de ani a fost ucis. Alper Baycin, un cameraman care lucra pentru show-ul televizat,…