Mamele ucrainene povestesc pentru publicul din România cum trăiesc fără copiii lor, morți în război 4 istorii de iubire și durere, culese de jurnaliști ucraineni, unul dintre ei de etnie romana. 4 mame care, fara sa se cunoasca una pe cealalta, impartașesc la unison aceeași stupoare: nu credeau ca e posibil un razboi, iar acum nu cred ca au ramas fara fetele și baieții lor. 379 de copii au fost uciși in razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. Sunt doar cazurile identificate și cuprinse in informații oficiale , departe de a fi finale in acest conflict militar in care numarul celor plecați de acasa sau disparuți fara urma e uriaș: depașește 10 milioane de oameni. Jurnaliștii platformei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

