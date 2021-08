Mamele supraponderale, un factor de risc pentru cancerul colorectal Copiii femeilor care au fost supraponderale in timpul sarcinii prezinta un risc crescut de a dezvolta mai tarziu, in viata adulta, cancer de colon, arata un studiu american citat de 360medical.ro. Excesul de greutate al mamelor este adeseori o cauza a suferintelor celor mici, arata cercetarile. Femeile supraponderale care incearca sa conceapa un copil prezinta un risc sporit de a avea un nou-nascut cu probleme serioase, informeaza The Guardian. Rezultatele pot explica de ce incidenta cancerului de colon este in crestere Un studiu publicat in revista de specialitate Gut arata ca urmasii femeilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

