- VOlodimir Zelenski a transmis un mesaj pentru mamele rusoaice ai caror copii sunt recruți trimiși la razboi in Ucraina. Președintele ucrainean a afirmat ca peste 12.000 de militari rusi au murit de la inceputul razboiului si multi alții au fost raniti.

- Zeci de copii ucraineni cad în continuare victime nevinovate în razboiul din Ucraina. O fetita de 10 ani a fost omorâta de soldatii rusi, apoi îngropata în curtea casei sale, dupa bombardamentele pe care le-au provocat în ultimele zile. Anastasia Stoluk,…

- Copiii din Ucraina cer printre lacrimi oprirea razboiului și au transmis mai multe mesaje emoționante: „Nu vrem sa murim. Ajutați-ne! Opriți razboiul!”scrie digi24.ro. „Suntem un popor pașnic. Nu vrem sa murim. Rachete adevarate zboara deasupra noastra. Va…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 27 februarie 2022, Hotararea numarul 10 prin care Romania acorda Ucrainei, cu titlu gratuit, alimente și produse de necesitate. Anexa la HCNSU nr. 10 din 27.02.2022 Nr. crt. PRODUSUL UNITATE DE MASURA CANTITATE 1. Conserve…

- VIDEO: Romania trimite ajutor militar Ucrainei: muniție, echipamente, combustibil, medicamente, alimente. Va prelua raniți Romania trimite o noua tranșa de ajutoare in Ucraina, in valoare de 3 milioane de euro, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului Dan Carbunaru, in timpul ședinței grupului pentru…

- O fetița din Ucraina este pur și simplu inundata de lacrimi și susține ca nu vrea sa moara. Imaginile emoționante au facut inconjurul Internetului. Copiii, impreuna cu mamele lor, au parasit țara, fara sa știe ce ii așteapta, unde merg sau ce le rezerva ziua de maine. Iata ce declarații cutremuratoare…

- Imaginile cu femeia la antrenament au facut inconjurul lumii. Mii de oameni au fost impresionați de tenacitatea ei. ”Nu vreau sa-mi pierd tara, orasul meu” a spus Valentina Konstanynovka in varsta de 79 de ani.O data ce imaginile au fost facute publice, a urmat o adevarata avalanșa de mesaje, iar Valentina…

