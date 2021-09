Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii AUR nu vor vota, miercuri, niciun proiect de lege aflat pe ordinea de zi a dezbaterilor din plenul Camerei Deputatilor, in semn de protest ca motiunea de cenzura pe care au depus-o alaturi de USR PLUS nu a fost supusa dezbaterii. Marti, parlamentarii AUR au organizat un protest in plen, cerand…

- Ministerul Muncii dorește sa-i stimuleze pe cei care primesc ajutoare sociale sa munceasca. Astfel, a pregatit un proiect de OUG care modifica Legea 416 privind venitul minim garantat. Printre altele, prevede faptul ca persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social vor fi obligate sa se prezinte…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat, joi, infiintarea unei Comisii parlamentare de ancheta pentru stabilirea cauzelor cresterii substantiale a preturilor gazelor naturale si energiei electrice. Comisia de ancheta va analiza masurile Ministerului Energiei, ANPC, ale Consiliului…

- Comisia pentru Munca si Protectie Sociala, Comisia pentru Industrii si Servicii si Comisia pentru Politica Economica Reforma si Privatizare au emis, marti, in ceea ce priveste Legea consumatorului vulnerabil. ”In urma dezbaterilor si a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au hotarat,…

- Președintele PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a anunțat ca este decis sa comunice personal Guvernului moțiunea de cenzura, in cazul in care nu va exista cvorum marți, in Birourile Permanente Reunite pentru stabilirea calendarului moțiunii de cenzura. ”Daca maine nu va fi cvorum, v-o spun…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anunțat, marți, ca Enel este compania pe numele careia s-au depus cele mai multe reclamatii, in perioada 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021. Potrivit ANRE, in perioada mentionata, autoritatea a gestionat un numar de 11.256 de reclamatii, dintre care…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan solicita conducerilor Camerei Deputaților și Senatului accelerarea procedurilor pentru adoptarea proiectelor de lege privind consumatorul vulnerabil din sistemul energetic, respectiv masurile pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile…

- Blocul Național Sindical vine cu un bilanț ingrijorator. In ultimele 40 de zile, opt muncitori au murit și 26 au fost raniți, in accidente petrecute la locul de munca. Sindicaliștii ii cer ministrului Muncii Raluca Turcan sa sa ia poziție fața de aceste incidente, informeaza Mediafax. “Tacerea doamnei…