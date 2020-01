Mamei lui Augustin Viziru i-a crescut tensiunea văzându-şi fiul în suferinţă la Survivor Augustin Viziru s-a accidentat in timpul unui duel cu Andy si s-a prabusit pe nisip, fiind ulterior transportat la spital. Verdictul medicilor a fost unul dur, ruptura musculara, ceea ce inseamna sfarsitul parcursului sau in concurs. Imaginile cu fiul sau aflat in suferinta au afectat-o puternic pe mama actorului, care il urmarea din fata televizorului. "Aș putea sa zic ca sunt obișnuita cu accidentarile, fiindca Augustin este așa de mic, dar, va spun sincer, nu pot sa vad cum baiatul meu trece prin clipe grele, nici macar la varsta asta. Intotdeauna a pațit cate o nenorocire, fie ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

