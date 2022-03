Stiri pe aceeasi tema

- Ylva Johansson, comisar european pentru afaceri interne, a pledat miercuri in favoarea evacuarii bebelusilor nascuti de mame surogat in Ucraina, care nu pot fi recuperati de viitorii lor parinti din cauza invaziei ruse, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Asistenta ucraineana Oksana Martynenko și colegii ei au de ingrijit 21 de copii intr-o clinica improvizata dintr-un subsol rezidențial din Kiev. Copiii au fost nascuți de mame surogat, iar parinții nu pot ajunge sa ii ia din cauza razboiului . In ciuda faptului ca orașul se afla sub bombardamente din…

- In noaptea de luni spre marți, in cantonamentul FCSB-ului din Berceni au ajuns primele persoane fugite din Ucraina, din calea razboiului izbucnit saptamana trecuta Gigi Becali și-a dus planul la indeplinire in privința ajutorului pe care a anunțat zilele trecute ca il va oferi persoanelor care au fugit…

- Tot mai multe imagini emoționante vin din orașele Ucrainei. Animalele de companie, victime colaterale ale invaziei rusești, iși insoțesc stapanii care au gasit adapost in stațiile de metrou.

- Oamenii din Ucraina au petrecut noaptea in stațiile de metrou și in adaposturi. Sunt sute, poate mii de oameni și-au parasit locuințele și s-au adapostit.Oamenii au spus rugaciuni, au cantat și s-au susținut unii pe alții. Pentru ca locuințele lor au fost bombardate, oamenii s-au refugiat in adaposturi.

- Imagini impresionante cu locuitorii Ucraina care se adapostesc la metrou au fost postate pe rețelele sociale. Sute de oameni și-au parasit locuințele și s-au refugiat pe holurile din subteran. In imagini se vad adulți și copii care s-au adapostit in stație sau in garnitura de tren oprita. De frica bombardamentelor,…

- Imagini impresionante cu locuitorii din Karkov care se adapostesc la metrou au fost postate pe rețelele sociale. Sute, poate mii de oameni și-au parasit locuințele și s-au refugiat in stațiile de metrou din cel de-al doilea oraș ca marime din Ucraina.

- Stațiile de metrou din capitala ucraineana au devenit buncare improvizate, sunt pline de oameni care transporta provizii, potrivit mai multor martori citați de CNN .Le Metro de Kiev c’est de profondeur bunker nucleaire, se cacher la c’est pas juste une vibe de se mettre a l’abris. https://t.co/fNpwivd6sF…