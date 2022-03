Mame și bebeluși nou-născuți, evacuați din maternitate din calea bombelor și mutați într-un buncăr antiaerian Mai multe maternitați din Ucraina au fost evacuate, azi, din calea bombelor. Proaspatele mame și bebelușii lor au fost ingramadiți intr-un adapost antiaerian. Mai multe maternitați din Ucraina au fost evacuate din calea bombelor și a ploii de gloanțe. Mame, bebeluși nou-nascuți și femei insarcinate au fost transferate intr-un adapost antiaerian, relateaza Antena3. Aceștia stau intr-un frig crunt, inghesuiți și se roaga sa inceteze bombardamentele. Cu toate astea, masura a fost luata pentru a-i proteja din calea bombelor și a ploii de gloanțe care nu ocolit maternitațile din Ucraina. The post Mame… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe maternitați din Ucraina au fost evacuate, azi, din calea bombelor. Proaspatele mame și bebelușii lor au fost ingramadiți intr-un adapost antiaerian. Mai multe maternitați din Ucraina au fost evacuate din calea bombelor și a ploii de gloanțe. Mame, bebeluși nou-nascuți și femei insarcinate…

- Mai multe maternitați din Ucraina au fost evacuate din calea bombelor și a ploii de gloanțe. Mame, bebeluși nou-nascuți și femei insarcinate au fost transferate intr-un adapost antiaerian.

- Ucrainienii nu-și pierd credința sub amenințarea bombelor: Un preot slujește intr-un adapost antiaerian transformat in biserica Ucrainienii nu-și pierd credința sub amenințarea bombelor: Un preot slujește intr-un adapost antiaerian transformat in biserica Multe aspecte ale vieții obișnuite din Ucraina…

- Ucraina se lupta din rasputeri de șapte zile cu forțele armate ruse! Zilnic, ucrainenii sunt amenințați din minut in minut, astfel ca sirenele au devenit un sunet de fundal, iar in momentul in care se aud, fiecare fuge și se adapostește unde apuca. Recent, medicii unei maternitați din Kiev au coboraat…

- Imagini emoționante cu bebeluși nascuți prematur, care au fost mutați intr-un adapost antiaerian din Ucraina, și sunt ingrijiți acolo de medici, au fost facute publice printr-un mesaj transmis New York Times.

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a transmis joi ca este “ingrozit de evenimentele inspaimantatoare din Ucraina” si ca a vorbit cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski despre urmatorii pasi, relateaza Reuters citata de Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin „a ales calea varsarii de sange…

- Invazia Rusiei in Ucraina ar urma sa inceapa, miercuri dimineața, la ora locala 3 dimineața, dupa cum susține o sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror, deși Vladimir Putin a anunțat ca retrage trupe de la granița cu Ucraina. Șefii Kremlinului vor ordona un atac asupra Ucrainei la aceasta…

- Autoritațile au primit, vineri dupa amiaza, o alerta cu bomba la Mall Baneasa din Capitala. In urma acestei amenințari, angajații și clienții din cladire au fost evacuați de urgența. Incident in București. Autoritațile au primit, vineri dupa amiaza, o alerta cu bomba la Mall Baneasa. In urma acestei…