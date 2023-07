Stiri pe aceeasi tema

- Bunul Dumnezeu ne este martor ca totul este bine regizat, impotriva Gabrielei și a mea! CEI VINOVATI SA PLATEASA! Au reușit sa scape de ea!, a fost reacția lui Florentin Pandele dupa ce soția sa a fost obligata sa demisioneze. Firea, dupa demisie: Imi pare rau pentru fiecare om in suferința Catalin…

- Toate centrele pentru batrani, copii sau persoane cu dizabilitati vor fi controlate, incepand de maine. Este decizia premierului, care a chemat azi in sedinta mai multi ministri pentru a discuta cazul caminelor groazei de langa Bucuresti. Marcel Ciolacu a cerut noi demisii, ale sefilor politiei din…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a scris sambata, 8 iulie, ca este de acord cu purtatorul de cuvant al BOR, care a transmis ca politicienii mai degraba se disculpa și iși protejeaza funcțiile, decat sa ia masuri pentru ca orori precum cele din azilele din Ilfov sa nu mai aiba loc.„Dl Vasile Banescu…

- Primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, a declarat ca autoritatile trebuie sa dea atributii primariilor sa faca controale in caminele de batrani private. Declarația primarului Florentin Pandele in legatura cu ancheta din caminele de batrani private„Cei care au gresit trebuie sa raspunda. Nu…

- 24 de persoane au fost reținute pentru cate 24 de ore, iar alte doua persoane au fost plasate sub control judiciar, in urma perchezițiilor la caminele pentru varstnici de langa București, unde persoanele varstnice erau ținute in condiții inumane și abuzate, a anunțat DIICOT, miercuri, 5 iulie. Suspecții…

- Dupa perchezițiile de la centrele de batrani din Voluntari, poliția a reținut 24 de persoane, iar doua au fost plasate sub control judiciar. In urma descinderilor, aproape 100 de persoane au fost preluate de autoritati din trei imobile in care ar fi trebuit sa primeasca ingrijiri. Anchetatorii au stabilit…

- O ancheta jurnalistica realizata de Centrul de Investigații Media (CIM) și Buletin de București scotea la iveala detalii terifiante de la „Centrul Rezidențial de Ingrijire și Asistența pentru Persoane Dependente - Casa Cora”, situat in localitatea Voluntari, județul Ilfov. Batranii care erau aduși aici…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimnineata in Bucuresti si in judetele Argeș, Ilfov, Ialomita, Calarasi, Constanta și Olt intr-un caz de exploatare a persoanelor cu dizabilitati sau in situatii vulnerabile, prin supunerea la tratamente inumane ori degradante, fiind vizate doua grupuri infractionale.…