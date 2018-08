Mamaia. Un turist din Bacau a salvat de la moarte un barbat din Bucuresti.

Stiri pe aceeasi tema

- Aventura la Neversea 2018 incepe inca din gara cu experiențe neplacute. Astfel ca, imediat ce au pus piciorul pe peronul garii din Constanța, turiștii sunt asaltați cu oferte care mai de care mai colorate. Daca nu vrei cazare sau taxi, poate, inainte de festivalul de la malul marii, vrei sa iți ghiceasca…

- Speak și Raluka colaboreaza pentru a doua oara. Dupa ce au cucerit internetul cu prima lor colaborare, Speak si Raluka isi unesc fortele din nou si sunt pregatiti sa dea un nou sens expresiei „Foc la ghete”. Cei doi artisti nu se lipsesc de comicul de situatie si de personaje in videoclipul piesei…

- Bogdan Rusinescu si Marian Alexandru, asociati in SC Havana Beach Trust SRL, vor amenaja un sector de plaja in Mamaia. Pe data de 15.06.2018, Primaria Constanta a emis Autorizatia de construire nr. 707, care consta in "Amenajare plaja turistica Mamaia V, subsector 5ldquo;. Havana Beach Trust SRL, in…

- In jurul orei 20.00, atmosfera din Piata Victoriei devenise sufocanta. Mai norocoși decat protestatarii ”prinși” in mijlocul pieței, cei de pe margine s-au retras pe spațiile verzi din zona Muzeului de Geologie, sa respire, sa manance ceva sau sa bea o gura de apa. Dupa care sa se intoarca in mulțime…

- Un turist care a fost scos cu forța din valurile marii, in condițiile in care se arborase steagul roșu, a chemat in judecata salvamarii și un polițist local. Omul este un avocat din București și le cere salvatorilor daune de 40.000 de euro. O ora s-a certat avocatul cu salvamarii, in august 2016, timp…

- Un barbat a fost la un pas de inec, duminica, la Mamaia. Un ploieștean, martor la eveniment, a povestit, pentru Telegrama, ca victima a fost scoasa din apa de turiști. Se pare ca barbatului i s-ar fi facut rau in mare, moment in care s-a panicat și a luat cateva guri de apa sarata. Primii care i-au…

- Intre 14 și 16 mai, in municipiul Suceava se va desfașura turneul final al campionatului național universitar de handbal masculin. In competiție vor intra 6 echipe universitare, din Bacau, Brașov, București, Constanța, Pitești și Suceava. Partidele se vor disputa in Sala de Sport a LPS și in Sala de…

- O echipa de medici ieseni a efectuat prelevari de rinichi si ficat de la o donatoare aflata in moarte cerebrala, de acestea putand beneficia pacienti din spitale din Iasi si Bucuresti, a declarat astazi coordonatorul Centrului Regional de Transplant din Iasi, dr. Raluca Neagu. Donatoarea este o femeie…