Mamaia: Un bărbat și-a violat soția și a încercat să o înece în jacuzzi Un barbat care și-a violat și a incercat sa iși omoare soția, ținand-o cu capul intr-o cada tip jacuzzi, aflata pe un balcon al unui apartament din stațiunea Mamaia, a fost reținut vineri de polițiștii din Capitala, iar procurorii au cerut arestarea lui preventiva. Procurorii criminaliști din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul București au dispus reținerea pentru 24 de ore a barbatului, cercetat pentru tentativa de omor și viol. In ceea ce privește tentativa de omor, anchetatorii au probe ca barbatul a lovit-o pe femeie cu capul de cada, apoi a bagat-o in apa. „In timp ce se afla in balconul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

