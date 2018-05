Stiri pe aceeasi tema

- O delegație a municipiului Sebeș, formata din viceprimarul orașului, 3 consilieri locali și 2 angajați ai primariei vor pleca duminica, 6 mai 2018, intr-o delegație de infrațire. Și nu oriunde, ci intr-unul din cele mai ravnite destinații de vacanța din lume, mai precis in sudul Italiei, in Calabria.…

- Turiști drogați in stațiunea Mamaia. Medicii constanțeni au intervenit, luni dimineața, pentru a acorda ingrijiri medicale in cazul a patru tineri care au consumat substanțe interzise. Unul dintre aceștia, un bucureștean, a fost dus la spital. Doi dintre turiști sunt straini, un britanic și un polonez,…

- Dan Negru este nemulțumit de prețul exagerat de mare al biletelor Tarom pentru cursele interne practicat de compania naționala. Vedeta vrea sa petreaca Centenarul la Timișoara, alaturi de familia lui și a fost nevoit sa cumpere bilete de avion atat pentru el și soția lui, cat și pentru cei doi copii,…

- Nuba din București nu ne mai lasa de capul nostru la Mamaia sa mergem care incotro vara asta. Nu. E decisa treaba: deschid ceva nemaivazut, ca așa le place lor, csf? Ncsf! Nuba Beach Club pare ca va fi cel mai futurist club de la mare. Așa pare in imagini cel puțin, așa promit și […] The post Ce nenorocire…

- UPDATE 2 Se redeschide circulația pe DN22, Rm. Sarat – Balta Alba (limita cu județul Braila) pentru traficul local. UPDATE 1 Incepand cu ora 15.00 se redeschide circulației DN2C, tronsonul Costești – Pogoanele pentru traficul local. Autoritațile au decis redeschiderea circulației pe DN2E85, tronsonul…

- Procesul referitor la insolventa societatii comerciale Taste It Events amp; Catering SRL, cu sediul social in Mamaia, restaurant Ambasador, a primit un nou termen. Cauza se va afla din nou in fata magistratilor pe data de 22 mai. Asa cum aratam si in editiile precedente, in luna februarie 2015, firma…

- Simona Halep a investit anul acesta 2.000.000 de euro intr-un hotel-pensiune de 4 stele din Poiana Brasov. Hotelul are 24 de camere si apartamente, scrie businessmagazin.ro. Doua nopti intr-o camera „suita junior” cu 1 pat dublu mare si cu mic dejun inclus te costa putin peste 1.000 de lei. Hotelul…

- Triplusaltul bacauan ramane reprezentat la nivel de varf doar de Georgiana Aniței și Diana Ion. Plecata de la CSM Onești saptamana trecuta, cea mai buna sportiva bacauana din 2017, Elena Andreea Panțuroiu a caștigat primul titlu național pentru noul sau club, CSM București. Sambata, Panțuroiu a obținut…