„Mama venea de la cantină cu sacoșele de mâncare, sunt lucruri care m-au marcat”, povestea emoționantă a unui artist român Multe vedete din Romania s-au confruntat cu greutați in copilarie și adolescența, insa povestea cantarețului Karym pare rupta dintr-un film. Nascut intr-o familie cu 5 copii, prima parte a vieții lui a fost marcata de lipsuri și de greutați. „Știu ca oamenii ma vad altfel acum, cu toata expunerea din social media, datorita meseriei mele, insa foarte puțini știu ca practic eu in viața nu am pornit de la zero cum s-ar putea spune… ci chiar mai jos de zero. Da se poate și o sa va explic. In primul rand pentru cei care nu știu, eu provin dintr-o familie cu 5 copii care locuiau intr-o casa cu chirie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații romani care au copii vor ca anul școlar sa se desfașoare normal, cu ore doar in salile de clasa, in ciuda COVID-19, arata un studiu al BestJobs. „Peste 45% dintre angajații care au copii iși doresc ca noul an școlar sa se desfașoare normal, in ciuda contextului epidemiologic actual, iar elevii…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat ca guvernul este complet nepregatit pentru inceperea anului școlar, vinde scenarii colorate și arunca responsabilitatea pe autoritațile locale....

- Naționala de rugby 7 a Romaniei s-a calificat anul trecut in Grand Prix Series, acolo unde-și va masura forțele cu cele mai tari echipe de pe continent. De ani buni, capitanul fetelor noastre este Emilia Vizitiu (30 de ani), fata care s-a apucat de rugby mințindu-și parinții ca face handbal de performanța.…

- Medicul pediatru Mihai Craiu le atrage atenția parinților, intr-o postare pe Facebook, asupra unei boli grave la copil asociat noului coronavirus. Medicul ii invata pe parinți cum pot folosi o manevra ușoara, pe care o si explica intr-un video pentru a vedea daca cei mici sufera de vreo boala. „Deoarece…

- “Am inceput sa pregatim acest demers de saptamana trecuta, alaturi de conducerea Direcției de Sanatate Publica, luand in considerare toate masurile de protecție necesare: asigurarea materialelor pentru dezinfectare și igiena, asigurarea triajului copiilor la intrare, instructajul parinților, circuite…

- Emil Ciurar, șoferul de 30 de ani din comuna Petru Rareș, Bistrița-Nasaud, acuzat de omucidere multipla dupa ce a adormit la volanul unui Volkswagen Sharan, pe autostrada A1, vrea sa vina in Romania sa-și ingroape copiii și parinții morți

- Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana atrage atenția ca mulți dintre parinți risca sa iși piarda locurile de munca dupa 15 iunie, data cand starea de alerta ar putea fi ridicata. ”Economia are nevoie de aer și trebuie sa iși tureze din nou motoarele. Dar, pentru ca firmele sa iși poata relua…

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) este de parere ca reluarea activitatilor este vitala pentru relansarea economiei si atenuarea unei crize economice, insa pentru ca firmele sa isi poata relua activitatea, este important ca parintii sa isi poata lasa copiii sub supraveghere,…