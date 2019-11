Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu este de parere ca autoritațile din Romania sunt nepasatoare in fața problemelor cu care se confrunta cetațenii. Gazetarul a analizat modul in care instituțiile statului au acționat in ultimele luni in cazurile Caracal, Brazi, Baicoi și Timișoara. CTP: „Am evoluat in ochii autoritaților,…

- Dupa aproape opt luni de la incidentul grav din Buzau, ies la iveala detalii nestiute. Martorii din apartamentul Valentinei Nica si-au facut curaj abia acum sa povesteasca tot ce au vazut, anunța Spynews.Potrivit acestora, Valentina Nica ar fi consumat destul de mult alcool in seara respectiva.…

- Noi informatii cutremuratoare au iesit la suprafata in cazul crimei din Buzau, din urma cu cateva luni. Astazi, a avut loc un nou termen in procesul lui Cosmin Dan, tanarul acuzat ca si-a ucis iubita.

- Un barbat a decedat marți dimineața, dupa ce un tractor s-a rasturnat peste el. Tragedia s-a petrecut intr-o padure situata pe raza localitații maramureșene Coroieni. La fața locului au intervenit de urgența pompierii din cadrul Pichetului Targu Lapuș, un echipaj SAJ cu medic, dar și polițiștii. Din…

- Tragedia s-a petrecut la primele ore ale diminetii, in capitala Argentinei, Buenos Aires. Fotbalist argentinian nascut pe 4 aprilie 1996, Ezequiel Esperon era jucatorul gruparii braziliene Gremio Porto Alegre, care l-a imprumutat in acest sezon la gruparea mexicana Atlante. El a jucat in 17 partida…

- Durerea e din ce in ce mai mare pentru mama Valentinei Nica, tanara care a fost incendiata de iubit in luna februarie, intr-un apartament din Buzau. Fata arsa de vie a lasat un gol imens in sufletele tuturor celor care au cunoscut-o.

- Doi barbati din judetul Buzau au murit miercuri noaptea intr-un accident care a avut loc pe autostrada A1, intre localitatile Ilia si Deva, din judetul Hunedoara, dupa ce au fost loviti de un TIR, victimele aflandu-se pe banda de urgenta, unde incercau sa repare o masina, potrivit Agerpres.Traficul…

- Accident grav in aceasta seara pe autostrada A1. Doi oameni și-au pierdut viața. Tragedia s-a petrecut intre Ilia și Deva. Din primele informații se pare ca șoferul unui tir a acroșat doua autovehicule oprite pe banda de urgența. Doi barbați, șoferii autovehiculelor staționate, incercau sa rezolve o…