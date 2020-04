Stiri pe aceeasi tema

- Mama unuia dintre bebelușii cu infecție COVID-19,la Maternitatea Odobescu din Timișoara acuza ca nu a primit nicio informare oficiala din partea reprezentanților DSP Timiș. Femeia spune ca a aflat ca bebelușul ei este bolnav de la un medic ginecolog. Tanara mamica a criticat și condițiile din unitatea…

- Una dintre cele 11 mamici ale caror bebeluși au fost confirmați cu COVID 19, dupa ce au stat in maternitatea ”Odobescu” din cadrul Spitalului Municipal Timișoara, a intrat in legatura cu PRESSALERT.ro și a povestit clipele de groaza prin care a trecut. Femeia susține ca nu a fost informata oficial de…

- Procesarea testelor pentru nou-nascuții de la maternitatea Odobescu, parte a Spitalului Municipal Timișoara, a dus la confirmarea, astazi, a informației ca sunt pozitivi 11 dintre ei.Conform informațiilor prezentate de pressalert.ro, cei mai mulți dintre ei sunt la aceasta ora externați, iar…

- O noua situație de criza la maternitatea Odobescu – testele prelevate de la 49 de nou-nascuți nu pot fi procesate deoarece Spitalul Municipal Timișoara a ramas fara reactivi. Anunțul a fost facut, in aceasta dimineața, de catre Mariana Radulescu, șeful Direcției de Sanatate Publica Timiș, intr-o intervenție…

- La Maternitatea Bega sunt internate doua mame și copiii lor nou-nascuți. Cele doua mame sunt cu COVID-19, iar copiii lor nou-nascuți au fost testați pentru acest virus, urmand sa vina rezultatele. Este vorba despre doua lehuze care au venit la maternitate cu COVID-19, o mama de la Odobescu și una de…

- Doua femei care au nascut, in ultimele 48 de ore, in Timiș, au fost confirmate cu coronavirus. Primul caz este al unei femei care a venit din Franța și care, inițial, a fost internata la maternitatea Odobescu. Pentru ca avea simptome a fost ținuta in izolator și a fost testata. Aceasta a fost transferata…

- Peste 80 de cadre medicale de la Maternitatea "Dr. Dumitru Popescu" (Odobescu - n.r.) din Timisoara au fost testate COVID-19 in noaptea de marti spre miercuri, trei dintre acestea fiind depistate pozitiv, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, primarul Nicolae Robu.Actiunea de testare a avut…

