- Dupa ce 11 bebeluși au fost diagnosticați cu COVID-19, in Maternitatea „Odobescu” din Timișoara, mama unuia dintre micuți face marturii cutremuratoare din inima crizei. Femeia susține ca a aflat de infectarea copilului ei de la gingecolog și a ajuns sa paraseasca spitalul pe proprie raspundere, pe considerentele…

- Mama unuia dintre bebelușii cu infecție COVID-19,la Maternitatea Odobescu din Timișoara acuza ca nu a primit nicio informare oficiala din partea reprezentanților DSP Timiș. Femeia spune ca a aflat ca bebelușul ei este bolnav de la un medic ginecolog. Tanara mamica a criticat și condițiile din unitatea…

- Una dintre cele 11 mamici ale caror bebeluși au fost confirmați cu COVID 19, dupa ce au stat in maternitatea ”Odobescu” din cadrul Spitalului Municipal Timișoara, a intrat in legatura cu PRESSALERT.ro și a povestit clipele de groaza prin care a trecut. Femeia susține ca nu a fost informata oficial de…

- Activitatea sectiilor de obstetrica-ginecologie si neonatologie ale Clinicii "Dr. Dumitru Popescu" (maternitatea Odobescu) a Spitalului Municipal Timisoara va fi restransa, fiind asigurate doar urgentele, dupa ce 25 de persoane - cadre medicale, lehuze si o gravida - au fost confirmate cu COVID-19,…

- Scandalul maternitaților ia amploare la Timișoara dupa vizita ministrului Sanatații, Nelu Tataru. Va reamintim ca in acest moment maternitatea Odobescu este in carantina și ar urma sa fie redeschisa maine, conform anunțului Prefecturii, iar maternitatea Bega a fost desemnata unitate exclusiv pentru…

- Peste 80 de cadre medicale de la Maternitatea "Dr. Dumitru Popescu" (Odobescu - n.r.) din Timisoara au fost testate COVID-19 in noaptea de marti spre miercuri, trei dintre acestea fiind depistate pozitiv, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, primarul Nicolae Robu.Actiunea de testare a avut…

- Inca un pacient din Timișoara a fost infectat cu Covid-19, rezultatul testului pentru coronavirus fiind unul pozitiv. Potrivit Ministerului Sanatații, este al patrulea caz de coronavirus inregistrat in Romania, dupa "pacientul unu", vindecat din judetul Gorj, unul in Timișoara și un altul in Cluj Napoca.