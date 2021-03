Stiri pe aceeasi tema

- Șoferița de 56 de ani care a provocat sambata accidentul din cartierul bucureștean Andronache, soldat cu moartea a doua fetițe aflate pe trotuar au murit strivite de mașina, avea alcoolemia la limita dintre penal și contravențional, potrivit surselor G4Media.ro. In urma testarii la INML, s-a stabilit…

- Audierile in dosarul de ucidere din culpa deschis dupa accidentul din București soldat cu moartea a doua fete se reiau luni. Cele doua se jucau pe trotuar in cartierul Andronache din Capitala cand au fost lovite in plin de un bolid scapat de sub control de șoferița.

- Imaginile surprinse de camerele de supraveghere redau și momentele care au urmat accidentului din cartierul bucureștean Andronache, in urma caruia doua fete au murit, lovite de o mașina Mercedes condusa de o șoferița de 56 de ani. Pe imagini se vede cum un barbat, care a fost martorul accidentului ,…

- Doi copii au murit, sambata, intr-un accident in Bucuresti. Tragedia s-a produs pe o strada din nordul Capitalei, in cartierul Andronache din Bucuresti, dupa ce o soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a ricosat pe trotuar. Ambele au fost transportate la spital, insa nu au putut…

