Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Budescu (33 de ani) a suferit o accidentare urata in timpul partidei FC Voluntari - Farul, scor 1-0, iar in urma acesteia a fost supus unei intervenții chirurgicale, care il va face indisponibil pentru cel puțin urmatoarele șase luni. Operat cu succes in urma cu o saptamana de dr. Andrei…

- Irinel Columbeanu a oferit primele declarații in exclusivitate pentru Antena Stars despre starea sa de sanatate, asta dupa ce in urma cu cateva zile a suferit un accident vascular cerebral. Afaceristul a Fost externat din spital și urmeaza un tratament pentru a se recupera cat mai repede.

- Deși declarase inițial ca nu are de gand sa paraseasca țara, Mircea Lucescu a hotarat in cele din urma sa se retraga din Ucraina, pentru a fi in siguranța. Mircea Lucescu, declarații emoționante despre situația din Ucraina Tehnicianul roman le-a spus jurnaliștilor ucrainieni ca familia sa a fost cea…

- Mircea Lucescu a aterizat in Romania in noaptea dintre vineri, 25 februarie, și sambata, 26 februarie, in jurul orelor 02.00. Antrenorul Dinamo Kiev a plecat impreuna cu staff-ul echipei de fotbal, din zona de conflict armat din capitala Ucrainei. IL Luce a fost rezervat in declarații. Ce s-a intamplat.…

- Dupa luni de zile in care Anamaria Prodan a vorbit de divorțul de Laurențiu Reghecampf și a oferit declarații tranșante, de aceasta data și antrenorul a decis sa iasa și sa-și spuna punctul de vedere. Acum el face primele declarații dupa podcastul așteptat de toata lumea și care a ajuns rapid pe primul…

- Horațiu Moldovan (23 de ani) a „zidit” poarta Rapidului in primele 6 runde din Liga 1, record pentru Romania. Tanarul goalkeeper a fost la un pas de a parasi echipa la doar cateva saptamani dupa ce venise, dar acum se felicita ca a ramas.

- Constantin Popescu, polițistul care a accidentat-o mortal pe Raisa Nicoleta, a fost audiat de procurori, iar acum a recunoscut ca impins-o cu piciorul pe fetița sa vada daca traiește in urma impactului. Acesta susține ca nu i-a oferit micuței primul ajutor pentru ca nu cunoștea procedura de resuscitare.

- Jador și iubita sa, Georgiana Elisei și-au mai dat o șansa, iar cei doi formeaza din nou un cuplu. Cantarețul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca este singura persoana in care are incredere și contribuie la echilibru sau emoțional.