Mama unei senatoare PSD, înşelată prin metoda Accidentul Femeia de 69 de ani a fost sunata și i s-a spus faptul ca fiica ei a avut un accident și ca trebuie sa plateasca 5100 euro pentru operație. Disperata, femeia nu a stat pe ganduri și i-a dat banii respectivului. Cand și-au dat seama de escrocherie, a fost anunțata Poliția, care a deschis in cauza un dosar penal, potrivit sursata.ro. Escrocul este cautat de oamenii legii. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

