Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce mama ei i-a luat aparerea, Maria mai are parte de un sprijin: matușa ei, Gabriela. Femeia a venit in platoul emisiunii „Acces Direct” și i-a adus acuzații grave lui Beniamin. In același timp, tanara a susținut ca fostul ei iubit a lovit-o.

- O femeie diagnosticata cu COVID-19 care intre timp s-a vindecat a fost anuntata ca sotul sau a decedat, joi-dimineata, 12 noiembrie 2020, la spitalul din Slatina, din cauza aceleiasi boli. Femeia povesteste prin ce a fost nevoita sa treaca, cum i-a cumparat tratamentul si a cautat cu disperare donatori…

- Comisia Europeana propune un nou Regulament privind amenințarile transfrontaliere grave la adresa sanatații. In opinia reprezentanților CE, acesta este necesar pentru a intensifica lupta impotriva pandemiei de Covid-19 și pentru a face fața urgențelor sanitare viitoare, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Intr-o conferința de presa desfașurata, astazi, la sediul PSD Buzau, senatorul social-democrat Lucian Romașcanu a vorbit despre o serie de acțiuni la limita legii pe care le-ar intreprinde anumite instituții din Buzau. Purtatorul de cuvant al PSD a lasat sa se ințeleaga faptul ca Prefectura și unele…

- Senatorul PSD, Gabriela Firea, lanseaza acuzații extrem de dure la adresa Guvernului. Ea susține ca a crescut, in calitate de primar al Capitalei, capacitatea de testare in București, dar nu se dorește utilizarea acestei infrastructuri, asta pentru ca cifrele sunt ținute sub control și manipulate…

- Tensiune maxima pe scena medicala, dupa ce președintele Societații Romane de Anestezie și Terapie Intensiva, prof. dr. Șerban Bubenek a facut declarații neadevarate cu privire la modul in care sunt tratați pacienții infectați cu COVID-19 in secțiile de Terapie Intensiva. La auzirea afirmațiilor, managerul…

- Dupa ce ieri Andreea Podarescu a venit la „Acces Direct” și a susținut ca amicul ei a fost sechestrat de un taximetrist la cerința fostului ei partener, iubitul brunetei a adus și el acuzații grave la adresa șoferului.

- Reprezentantul Romaniei la OMS aduce critici Ministerului Sanatații și corpului de coordonare al școlilor la inceput de an școlar. Alexandru Rafila trage un semnal de alarma cu privire la lipsa comunicarii eficiente catre publicul ținta și a unei bune gestionari, in contextul pandemiei de COVID-19.…