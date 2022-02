Stiri pe aceeasi tema

- Tanara are 24 de ani, iar marti, 1 februarie, a adus pe lume primul sau copil. Femeia locuieste in Farcaseni, comuna Strunga, de acolo venea ambulanta sa o transporte la spital la Iasi cand s-a produs accidentul mortal.

- Unchiul lui Radu Andrei, șoferul camionului implicat in accidentul cu șapte morți de la Iași, face dezvaluiri cutremuratoare. Tatal victimei se pregatește sa vina in țara, dupa ce ar fi aflat din presa de moartea fiului sau. La 26 de ani, șoferul va fi condus pe ultimul drum.

- Femeia a spus ca a aflat de moartea fiului ei de la televizor. Ei doi s-au vazut aseara, cand Constantin Pralea, soferul autoutilitarei in care se aflau cei sase muncitori, a venit de la munca. "In fiecare zi mergeau dimineata la Iasi, la munca. Veneau seara, tarziu. Se cunosteau intre ei, erau vecini…

- Sapte persoane au murit, marti, dupa ce o ambulanta, un autocamion si un autoturism au intrat in coliziune pe DN 28, in zona localitatii iesene Sarca. Ministerul Afacerilor de Interne a postat un mesaj tulburator pe Facebook, dupa acest accident. Azi dimineața… DN 28, județul Iași… Din primele date,…

- Șapte persoane au murit intr-un accident rutier, pe raza localitații Sarca, Iași. Care sunt primele imagini ale incidentului și cine se afla in mașinile implicate in tragedie. Potrivit primelor informații, doua autoturisme și o ambulanța s-au ciocnit puternic intr-o curba.

- Victimele sunt din doua sate ale comunei Bals, langa Tg. Frumos, si mergeau la lucru in Iasi, lucrau in constructii. Tragedia a lovit familiile acestora, toti oameni in puterea varstei, dar si comunitatea de 3000 de suflete din cele trei sate ale comunei. Printre cei care nu-si explica tragedia de…

- Soferul autoutilitarei cu sase decedati se numea Constantin Pralea. El era casatorit si avea doi copii. Alaturi de el au mai decedat inca cinci persoane din masina pe care o conducea plus soferul autocamionului. In total in urma tragicului accident si-au pierdut viata sapte persoane. Toti lucrau in…

