- Accident de circulație, joi, pe strada Gheorghe Lazar din Timișoara. O femeie de 74 de ani a fost ranita grav dupa ce a fost lovita de mașina pe trecerea de pietoni. Batrana traversa regulamentar.

- Accident grav de circulație, joi seara, in apropierea Complexului Studențesc din Timișoara. O tanara de 26 de ani a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost lovita de mașina pe trecerea de pietoni. Fata traversa strada regulamentar, spun polițiștii.

- Un traficant de migranți a incercat sa fuga de polițiștii care l-au oprit in trafic, sambata, in Timișoara, luand-ul pe unul dintre agenți pe capota mașinii, preț de cațiva metri, potrivit Opinia Timișoarei. Polițiștii aveau informații ca acesta transporta mai mulți migranți in mașina sa. Suspectul…

- FOTO: Șofer amendat cu 1.000 de lei de polițiștii locali din Aiud, dupa ce a parcat mașina pe trotuar Polițiștii locali din Aiud l-au amendat pe proprietarul unui autoturism parcat pe trotuar cu suma de 1.000 de lei. Poliția Locala a municipiului Aiud a fost sesizata pe parcursul zilei de marți, 29…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campina au fost sesizați, luni seara, in jurul orei 22.30, despre producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, care a avut loc pe o strada din localitate, șoferul care a produs evenimentul plecand de la fața locului.

- Marti, 22 martie a.c., in jurul orei 13.00, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe D.C. 18, in comuna Ieud, soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un barbat de 76 de ani din Ieud, care,…

- Accident rutier grav pe D. J. 682Astazi, 24 februarie a.c., in jurul orei 16.15, un barbat de 46 de ani, din municipiul Timisoara, judetul Timis, care conducea un autoturism dinspre localitatea Alunis spre Zabrani ar fi pierdut controlul asupra volanului intr o curba si s a rasturnat in afara partii…

- Comportament revoltator din partea unui sofer din Timisoara, acuzat de un pieton ca a fost la un pas sa dea peste el, pe trecere. Tanarul care era la volan a tras masina pe trotuar si a inceput sa il scuipe. Dupa care, foarte relaxat, s-a urcat inapoi in masina.