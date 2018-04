Stiri pe aceeasi tema

- Sora mai mica a lui Kate a fost vazuta sosind la Kensington Palace, astazi, la o zi dupa ce mezinul Ducilor de Cambridge a venit pe lume. Se zvonește ca Pippa este, la randul ei, insarcinata, insa informația n-a fost confirmata! foto: Getty Images Matușa Pippa a sosit sa-și cunoasca nepotul Pippa Middleton…

- Apariția spectaculoasa a proaspetei mamici a starnit atat admirație, cat și critici, avand in vedere ca nu trecusera decat cateva ore de cand il adusese pe lume pe cel de-al treilea copil al ei și al Prințului William. Ce i se reproșeaza Ducesei de Cambridge și, mai ales, cum de a reușit performanța…

- Kate si printul William au parasit spitalul Sfanta Maria, la ora locala 18.00, impreuna cu cel de-al treilea copil al lor, un baiat de 3,8 kilograme. Bebelusul a venit pe lume la ora locala 11.01, in prezenta tatalui sau, ducele de Cambridge. Palatul Kensington a spus ca numele bebelusului va fi anuntat…

- Ducesa de Cambridge, sotia printului William al Marii Britanii, a nascut ieri intr-o clinica din Londra un baiat, al treilea copil al cuplului princiar, au anuntat reprezentantii serviciului de presa de la Palatul Kensington. ”Alteta Sa Regala Ducesa de Cambridge a nascut fara probleme un baiat, la…

- Ducesa de Cambridge a nascut un baiat, luni dupa-amiaza. Informația a fost deja confirmata de Palatul Kensington, anunța presa britanica. Bebelușul cantarește 3,8 kilograme, fiind cel mai greu dintre copiii nascuți de Kate, dar și cel mai greu dintre copiii de vița regala nascuți in…

- Zi mare pentru Marea Britanie care sarbatorește cu fast nașterea celui de-al treilea copil al Prințului William și al Ducesei de Cambridge, Kate Middleton. Familia Regala s-a marit astazi, 23 aprilie, cu inca un membru, un baiețel perfect sanatos. Și la doar cateva ore de la naștere, se pare ca bebelușul…

- Pippa Middleton e insarcinata. Sora ducesei de Cambridge și soțul ei, finantistul James Matthews, așteapta primul lor copil, scrie presa britanica. Pippa, in varsta de 34 de ani, și-a anunțat prietenii și familia ca este in a 12-a saptamana de sarcina. Sora Pippei, Kate, aflata in ultimele zile de sarcina,…

- Printul William va efectua in aceasta vara o vizita oficiala in Israel si in teritoriile palestiniene ocupate, a anuntat joi Palatul Kensington - o premiera pentru un mostenitor al tronului britanic, noteaza AFP. Turneul printului William, duce de Cambridge - al doilea in ordinea succesiunii…