Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Chișinau a ajuns la culmea disperarii dupa ce mama le-a disparut de aproape doua saptamini. Fiica femeii de 43 de ani s-a adresat redacției echipa.md dupa ajutor. Din spusele ei, femeia a ieșit din casa, din sectorul Rișcani al Capitalei, in dimineața de 2 iulie, in jurul orei 06.50, dupa…

- Nu sunt multe statele din Europa care inregistreaza o rata a șomajului sub 3%, cele mai multe țari confruntandu-se cu efectele crizei generate de coronavirus. Cu toate acestea, in Cehia și Polonia șomajul se apropia de cota zero la inceputul lunii iunie,ele fiind urmate in clasamentul dificultaților…

- Un barbat din Turda, care a plecat inspre Sibiu, a fost dat disparut de familie. Poliția il cauta. Potrivit polițiștilor, Deac Ilie Viorel in data de 1 iulie 2020, l a plecat de la domiciliul sau din municipiul Turda spre Sibiu și nu a mai revenit pana la data sesizarii. Semnalmente : 1,85 m, 80 […]…

- UNDE EȘTI MAMA?… O tanara de 31 de ani a apelat la pagina de Facebook „The never forgotten Romanian children – Copiii niciodata uitați ai Romaniei” pentru a-și gasi parinții biologici pe care nu i-a cunoscut. Fata, pe nume Lenuța Moraru, cere ajutor barladenilor! Lenuța Moraru are cu ea in Franța și…

- Un baiețel de doar șase ani a disparut din curtea casei din orașul Hincești. Anunțul privind dispariița copilului a fost plasat pe pagina de Facebook Hincești 24 TV. Copilul a ieșit din casa pe la ora 12 ziua. Beniamin Osipciuc se numește.

- Veronika, nascuta la Tarnaveni, in varsta de 23 de ani, adoptata dupa naștere, iși cauta familia. Va rugam sa o ajutam cu o distribuire a mesajului. Anunțul, postat pe pagina The never forgotten Romanian children – Copiii niciodata uitați ai Romaniei este urmatorul: BUNA SEARA!! M-am nascut pe data…

- Este multa durere intre rudele și prietenii Andreei, tanara din Gorj care a fost rapusa de o boala crunta la numai 28 de ani. Cei dragi, care s-au luptat pana in ultima clipa pentru a o salva, nu mai pot acum decat sa o deplanga.

- Traderii de petrol au probleme in a gasi suficiente nave, trenuri, caverne si conducte in care sa stocheze combustibili, intr-un moment in care facilitatile conventionale de depozitare au ajuns la capacitate maxima pe fondul unei oferte abundente si al prabusirii cererii din cauza crizei coronavirusului,…