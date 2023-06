Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei, mama si fiica in varsta de 69, respectiv, 46 de ani, au fost gasite decedate in apartamentul lor din municipiul Bacau, dupa ce vecinii au reclamat un miros intepator care venea din imobil. ‘La fata locului a fost solicitata interventia pompierilor, iar la patrunderea in locuinta au fost…

- Trupurile neinsuflețite ale celor doua femei au fost descoperite luni, 5 iunie, intr-un apartament din centrul Bacaului, dupa ce un vecin a alertat autoritatile, informeaza IPJ Bacau.Politistii au fost sesizati de un barbat de 68 de ani din Bacau, care a remarcat ca din dreptul unui apartament din blocul…

- Un barbat din judetul Caras-Severin, a fost gasit fara suflare, cu picioarele partial carbonizate, dupa ce s-a invelit cu o patura electrica . Descoperire macabra intr-o localitate din Caras-Severin, unde un barbat a fost gasit mort, carbonizat pe jumatate sub o patura electrica care a luat foc. Trupul…

- Trupul unui barbat in varsta de 72 de ani a fost gasit partial carbonizat, in zona picioarelor, dupa ce acesta s-a invelit cu o patura electrica. Vecinii au sunat la numarul de urgenta 112, dupa ce nu l-au mai vazut de cateva zile. ”In data de 15.05, in jurul orelor 16.45, Politia Municipiului Caransebes…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti au fost sesizati luni dimineata, in jurul orei 10:00, printr-un apel la 112, cu privire la faptul ca intr-un camin studentesc din Pitesti a fost gasit un tanar spanzurat.Politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale Pitesti s-au deplasat la…

- Trei persoane au fost gasite decedate, duminica seara, intr-o locuinta din comuna argeseana Barla, conform Politiei. „In seara zilei de 30 aprilie, in jurul orei 21,30, politistii din cadrul Politiei Orasului Costesti au fost sesizati cu privire la faptul ca, intr-o locuinta din localitatea Barla, este…

- O femeie și doi barbați au fost gasiți morți, aseara, gasiți morți intr-o casa din comuna Barla, potrivit polițiștilor argeseni. „Politistii din Costesti au fost sesizati ca, intr-o locuinta din localitatea Barla, este posibil ca trei persoane sa fie inconstiente. Acestea nu au mai raspuns apelurilor…

- Potrivit datelor furnizate de Politia Judeteana Arges, politistii au intervenit, duminica seara, la locuinta unei familii din localitatea Barla, dupa ce in jurul orei 21:30 rudele celor care locuiau acolo au sunat, reclamand ca acestia nu raspund apelurilor telefonice.Dupa ce au intrat in casa, politistii…