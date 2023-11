Mamă şi fiică din Vaslui, atacate cu o macetă de un tânăr care a vrut să-şi răzbune tatăl Doua femei, mama si fiica, din Vaslui au ajuns la spital dupa ce au fost injunghiate de vecinul lor. Victimele povestesc ca tanarul, in varsta de 20 de ani, a intrat peste ele in casa cu o maceta si s-a napustit asupra lor. Agresorul, un tanar in varsta de 20 de ani, a intrat peste cele doua in casa inarmat cu un cuțit, pe fondul unui conflict mai vechi intre familii. Mama acestuia a avut o relație de cațiva ani cu fiul batranei de 72 de ani, lucru pe care baiatul se pare ca nu il accepta, tatal sau fiind mort. Atacul pare lipsit de sens avand in vedere ca iubitul mamei sale, un barbat de 43 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

