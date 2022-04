Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care iesise la plimbare prin padure a descoperit cadavrele a peste 50 de pisici. Acesta a sunat imediat la 112, iar Politia Animalelor a inceput acum o ancheta.Oamenii legii au ajuns imediat in zona. Locul in care au fost gasite este izolat de aleile de promenada. La locul faptei a ajuns si…

- Descoperire de-a dreptul macabra in Buzau! In cursul zilei de astazi, peste o suta de pisici au fost gasite moarte in cel mai mare parc din oraș. Este vorba despre parcul Cring din municipiul Buzau. Iata care sunt primele ipoteze luate in calcul de catre oamenii legii care se ocupa de acest caz!

- Peste o suta de pisici moarte au fost descoperite de un barbat in parcul Cring din municipiul Buzau. Barbatul care obisnuia sa alerge prin parc a sesizat de mai multe zile un miros intepator si a mers sa vada despre ce este vorba. Cand a descoperit gramada de animale moarte a anuntat Politia, potrivit…

- Parintii copilului de doi ani din Botosani, cazut de la etajul doi al unui bloc de locuinte, au fost de acord cu donarea de organe dupa ce medicii au declarat ca micutul este in moarte cerebrala.Astfel, au fost ajutati cinci pacienti aflati pe liste de asteptare pentru transplant.Coordonatorul Centrului…

- Oamenii legii au deschis o ancheta dupa ce un grup de bicicliști, ieșiți la plimbare prin padure, au descoperit zeci de pasari spanzurate in copaci. Oamenii din zona spun ca nu au mai vazut așa ceva, iar acum se tem, deoarece cred ei ca este vorba despre un ritual satanist. Pana au ajuns polițiștii,…

- Doua femei, mama și fiica, in varsta de 84, respectiv 47 de ani, au fost gasite fara suflare in același pat, in casa in care locuiau, din Bihor. Vecinii celor doua femei au povestit oamenilor legii ca nu le-au mai vazut din perioada Craciunului. Iata care ar putea fi cauza morții celor doua femei!