Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit in Tecuci. Doi barbati, tata și fiu, au murit in aceasta dimineata, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit frontal de un tractor. Singurul supravietuitor este un al treilea barbat, aflat pe bancheta din spate a mașinii. A fost batut de cei doi, cu scurt timp inainte, dar pentru ca…

- O mașina de poliție a fost implicata intr-un accident care a avut loc duminica noapte, in București. Totul a inceput dupa ce un barbat, in varsta de 31 de ani, a ignorat semnalele unui echipaj de poliție și și-a continuat drumul.

- Mesaj EMOȚIONANT al unui șofer ramas cu mașina defecta pe autostrada in Alba: ”Gestul celor care m-au ajutat, o lecție de viața. M-a facut mai bun” Mesaj EMOȚIONANT al unui șofer ramas cu mașina defecta pe autostrada in Alba: ”Gestul celor care m-au ajutat, o lecție de viața. M-a facut mai bun” Un șofer…

- Un barbat aflat intr-un scaun cu rotile a murit dupa ce a fost lovit, vineri seara, de o mașina, pe o șosea din județul Mureș. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Accident la Stauceni. Un șofer s-a rasturnat cu mașina dupa ce a lovit un copac Un barbat in varsta de 62 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un accident rutier. Evenimentul s-a produs, in aceasta dupa-amiaza, pe raza localitații Victoria.…

- Accident mortal inregistrat in localitatea clujeana Negreni. Pompoerii din cadrul detașamentului de urgența au fost nevoiți sa constate decesul, in urma unui grav accident petrecut pe DN1 cu puțin timp in urma.

- Accident pe Drumul Național 17, in localitatea Viișoara din Bistrita-Nasaud. Un șofer de 22 de ani a lovit cu mașina, miercuri dupa-amiaza, o fata aflata pe trecerea pentru pietoni și a plecat de la locul accidentului.Din primele informații, o mașina condusa de un tanar de 22 de ani din Viișoara a accidentat…

- Un tanar șofer a pierit noaptea trecuta intr-un accident infiorator. Acesta și-a pierdut viața dupa ce a lovit un caine, pe DN 1, pe raza localitații Banești (jud. Prahova). In urma impactului cu animalului adolescentul de 19 ani a oprit mașina la marginea carosabilului. Dupa ce a coborat din autoturism,…