Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Imagini SPECTACULOASE cu o turma de caprioare care se plimba nestingherite intr-un sat din județul Alba O turma de caprioare a fost surprinsa in toata splendoarea lor in zona Bulbuc, in județul Alba. Un cititor al ziuarulunirea.ro a surprins cateva imagini cu o turma de…

- Pepe și frumoasa lui soție, Raluca, au fost nași de botez pentru fiica „antrenorului vedetelor”. Extrem de incantați de eveniment, artistul și partenera lui de viața le-au impartașit fanilor cateva impresii și imagini spectaculoase de la creștinarea micuței.

- Starea de sanatate a fostului premier al Ucrainei, Iulia Timosenko, infectata cu noul coronavirus, s-a agravat. Ea este la terapie intensiva, ventilata mecanic, transmite Mediafax. Iulia Timosenko este pe lista bolnavilor care au COVID-19. Potrivit RBC – Ucraina starea ei de sanatate a fostului premier…

- Așa mama, așa fiica! Roxana Dobre și soacra lui Florin Salam s-au transformat in „reginele șofatului”! Iata cum au fost surprinse in public de catre paparazzi Spynews.ro! Imagini de senzație!

- Fiica femeii, Roxana Tundrea, a povestit in direct la Romania TV despre calvarul pe care l-a trait. Mama ei a fost internata la Spitalul Fundeni in perioada 26 iunie - 20 iulie pentru a fi tratata pentru leucemie. "Admiterea in acest spital a fost in baza unui test COVID. Cand boala era in…

- Conform legilor nescrise din lumea interlopa, clanul Duduienilor este aproape forțat sa ia masuri impotriva celor care le-a ucis capetenia. Certurile dintre lideri au scindat clanul, o parte dintre membrii sunt deja in spatele gratiilor, iar alții sunt plecați peste hotare. Pentru a putea lansa un…

- O puternica explozie a zguduit marți capitala libaneza Beirut, potrivit corespondenților AFP din acest oraș. Potrivit presei locale, explozia ar fi rezultatul unui incident in portul Beirut Deflagrația, a carei origine nu este cunoscuta deocamdata, a fost auzita in mai multe sectoare ale orașului.…

- Nico este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Are o cariera așa cum a visat și o familie cum și-a dorit. Chiar daca acum are o relație foarte buna cu fiica ei, interpreta a dezvaluit care este regretul ei. „Eu am facut-o pe fiica-mea la 20 de ani, norocul meu a fost maica-mea. Fata a…