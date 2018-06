Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, Roland Garros // Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) a spulberat-o pe Elise Mertens (22 de ani, locul 16 WTA), în optimile de finala de la Roland Garros, LIVE pe realitatea.net.

- Vladimir Draghia este singurul concurent din echipa “Faimoșilor” ramas la “Exatlon”. Acum lupta contra “Razboinicilor”. In ediția din 21 mai, acesta s-a declarat emoționat de plecarea lui Catalin Cazacu, cu care avea o relație deosebita. „Nu ma așteptam sa ma emoționeze atat de tare plecarea lui Catalin.…

- Dupa ce a plecat de la Kayserispor, echipa preluata in vara Marius Șumudica a vorbit despre viitorul sau. Deși s-ar fi putut intoarce in Romania, la FCSB sau CFR Cluj, antrenorul roman a declarat ca sunt șanse foarte mari sa continue in Turcia. "Cred ca peste 80 la suta ma voi intoarce in Turcia. Deja…

- Invitat la o emisiune TV, dupa ce ieri a aparut in presa faptul ca Misha a adus in discuție divorțul, Connect-R a facut dezvaluiri din intimitatea lor. Artistul nu și-a ascuns surprinderea marturisirilor facute de frumoasa lui soție, el spunand ca: “Nu știam, nu ma intreaba inainte sa dea interviuri”.…

- Loredana Chivu ar fi incercat sa se sinucida zilele trecute, dupa mega-scandal pe care l-a facut in fața blocului sau, pentru ca iubitul voia sa o paraseasca. Loredana a povestit ca a fost la un pas de moarte, dar nu a incercat sa se sinucida. A luat o doza mai mare de somnifere fiindca iti […] The…

- La doar cateva zile dupa ce actorul cunoscut pentru rolul interpretat in ”Step Up”, Channing Tatum a anunțat ca divorțeaza de soția lui, Jenna Dewan, in presa au aparut informații potrivit carora separarea s-ar fi produs din cauza faptului ca acesta obișnuia sa bea.

- Elena Udrea trece prin momente extrem de grele! Elena Udrea a vorbit in exlusivitate pentru "Star Matinal", de la Antena Stars, despre cum se simte dupa ce a pierdut unul dintre copii."Asa a vrut Dumnezeu. A vrut sa fie unul singur acum, asa ca sunt linistita. Asa cum a vrut sa fac acest copil…