- O romanca și fiica ei, stabilite de mai mulți ani in Italia, au fost omorate chiar de catre soțul italian al femeii. Gabriela Trandafir și fiica ei, Renata Alexandra, au fost impușcate mortal, de soțul femeii. Barbatul este un om de afaceri destul de cunoscut in Italia. Iata cum s-a intamplat totul!

- Șapte persoane au fost gasite decedate dupa prabusirea unui elicopter in Italia, a relatat sambata agentia de presa Ansa, citata de Reuters. Elicopterul decolase joi din localitatea Lucca, situata in regiunea Toscana, si se indrepta spre orasul Treviso, din regiunea Veneto, aflata in nordul tarii. Aparatul…

- Șase luni inchisoare cu suspendare. Judecatoarea instantei din Pisa, Elsa Iadaresta, i-a impus Gabrielei Lenuta Lung, 47 de ani, badanta originara din Romania, aparata de avocata Simona Volpi, pedeapsa ceruta de procuror. Femeia a fost judecata pentru moartea Brunei Trafeli, 92 de ani, victima unui…

- Durerea pierderii partenerei de viața a fost insuportabila pentru soțul uneia dintre cele doua profesoare ucise in atacul armat de la școala din Texas. La doar doua zile dupa tragedia din SUA, barbatul a murit și a lasat patru copii orfani.

- Nicoleta Postolici, in varsta de 32 de ani, și-a aflat sentința, dupa ce și-a platit amantul sa-l ucida pe soțul italian. Cat de bine a planuit femeia crima, dar și la cați ani de inchisoare au fost condamnați cei doi indragostiți, dupa ce au comis oribila fapta. Decizia prounțata de Curtea de Apel…

- O romanca de 32 de ani a planuit luni de zile sa isi ucida sotul, un italian de 64 de ani, ca sa poata ramane cu amantul. Pe femeie o stia tot satul despre ce voia sa faca, ba chiar purtase negocieri pentru cine o ajuta sa comita crima. In cele din urma, amantul a acceptat sa duca planul la bun sfarsit.

