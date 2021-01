Mama primului copil născut în România în 2021 este și ea copil „Primul copil nascut anul acesta e nascut tot de un copil: o adolescenta de 15 ani, din județul Mureș”, scrie Dragoș Stanca expert digital media și antreprenor. Lista noutaților fiscale care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2021 Acesta precizeaza ca 12,3% dintre noile mame din Romania sunt minore. Romania a intrat in 2021. Un Revelion atipic, cu strazi pustii in marile orașe „Media europeana e 4%. Evident, suntem pe locul 1 in UE la acest capitol jenant dar, desigur, nu-i nevoie de pervertirea tinerelor vlastare ale patriei cu chestii indecente gen educație sexuala corecta in școli și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul bebeluș care s-a nascut in 2021 a fost o surpriza uriașa pentru medici. Ce varsta are mama sa și de ce primul nou-nascut din noul an a șocat pe toata lumea? Detalii despre eveniment. Primul copil nascut in 2021. Medicii au fost surprinși O adolescenta in varsta de 15 ani a devenit mama in […]…

- Octombrie 2020 a fost cea mai neagra luna octombrie din ultimii zece ani pentru ca au murit cu 27% mai mulți oameni decat media ultimului deceniu. Conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistica, in octombrie 2020 au murit 27.491 romani. In aceeași luna a lui 2019 au murit 21.079. Asta…

- Cetatenii romani cu domiciliul stabilit in Romania si resedinta in strainatate pot vota la alegerile parlamentare doar daca prezinta un act de identitate romanesc si un document oficial emis de statul strain privind stabilirea resedintei, potrivit Agerpres. Ambasada Romaniei la Copenhaga a…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) anunța un proiect ce va fi aplicat din 2021 și presupune introducerea programului „Predau educație media – Laboratorul de educație și cultura media”, pentru dezvoltarea de competențe media pentru liceeni. Ministerul Educației a anunțat, vineri, un parteneriat…

- elena Basescu a devenit mama, pentru prima data, in 2013, cand a nascut-o pe Sofia. Fetița a fost un copil nascut prematur, care și-a dorit sa vina sa vina pe lume cu trei saptamani mai devreme. Elena Basescu a vorbit despre experiența sa de mama a unui copil nascut prematur. Elena Basescu a avut o…

- Atacul consilierului local PSD Aurelian Badulescu la adresa președintelui Klaus Iohannis este unul naționalist și retrograd, a declarat sâmbata la RFI președintele Federației Comunitaților Evreiești din România, Aurel Vainer. Reacția vine dupa ce fostul viceprimar general al Capitalei a…

- Dupa ce a aruncat in aer negocierile cu USR-PLUS pentru o majoritate in Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean, PNL Timiș a semnat vineri protocolul cu echipa primarului ales al Timișoarei, Dominic Fritz, insa in document nu este menționata și imparțirea funcțiilor in CL și CJ, așa cum a cerut…