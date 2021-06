Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a anunțat miercuri seara ca va merge la intalnirea cu Florin Cițu pentru discuții pe tema PNRR. Liderul PSD va avea alaturi pe Florin Jianu din partea IMM-urilor și Dumitru Costin din partea sindicatelor. Ciolacu a declarat la un post de televiziune ca ar fi mers oriune, chiar și in Vama…

- O tanara de 19 ani din București a murit, iar alte patru persoane au fost grav ranite intr-un accident rutier produs, in noaptea de marți spre miercuri, in județul Tulcea. Potrivit pompierilor tulceni, accidentul s-a produs in jurul orei 1.55, apropierea localitații Lunca, pe DJ222. Un autoturism, in…

- Bugetele locale in București și Iași au fost blocate pentru ca USR-PLUS a refuzat sa voteze. In acest cotext, intrebat daca mai funcționeaza, premierul Florin Cițu a spus “coaliția funcționeaza foarte bine”. Totuși premierul a mai spus ca va avea cat de repede posibil o discuție cu vicepremierul Dan…

- Bugetele locale in București și Iași au fost blocate pentru ca USR-PLUS a refuzat sa voteze. In acest cotext, intrebat daca mai funcționeaza, premierul Florin Cițu a spus “coaliția funcționeaza foarte bine”. Totuși premierul a mai spus ca va avea cat de repede posibil o discuție cu vicepremierul Dan…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, s-a aratat incantat, luni, de faptul ca rata de incidența in Capitala a scazut sub 3,5. El i-a indeamnat pe bucureșteni sa respecte in continuare masurile de prevenție, astfel incat restricțiile sa fie ridicate in totalitate. „O veste foarte buna! Astazi rata de infectare…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș a avut prima reacție dupa demiterea ministrului sau, Vlad Voiculescu. Intr-o postare pe Facebook, fostul premier susține ca Florin Cițu nu a reușit sa ii dea o explicație coerenta despre motivul revocarii lui Voiculescu. Cioloș susține ca a vorbit la telefon cu Florin Cițu,…

- Corpul de control al premierului Florin Cițu a sesizat Parchetul General in cazul scandalului izbucnit, luna trecuta, privind accesarea și publicarea de catre consilierul onorific al ministrului sanatații a datelor din Registrul Electronic Național de Vaccinari (RENV). “Corpul de control al Prim-ministrului…

- Circulația in noaptea de Inviere va fi permisa pana la ora 5.00, iar magazinele vor ramane deschise pana la ora 20.00 vineri, inainte de Paște, propune premierul Florin Cițu. Florin Citu, a anuntat, joi, ca va transmite Comitetului National pentru Situatii de Urgenta cateva propuneri care vizeaza sarbatorile…