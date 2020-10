Stiri pe aceeasi tema

- ”Azi te comemoram baiatul meu. Au trecut cinci ani de cind mama nu ti-a mai auzit glasul, nu ti-a vazut fetisoara, nu am mai facut lucruri impreuna... cinci ani goi, pustii, plini de dor, amaraciune, durere,furie, revolta, neputinta.. Te iubim Cosmin pina la sfirsit si dincolo de el!”, a scris pe…

- Mama politistului Bogdan Gigina, decedat in urma cu cinci ani dupa ce a cazut cu motocicleta intr-o groapa in timp ce se afla in coloana care il insotea pe fostul ministru de Interne Gabriel Oprea, a scris sambata pe Facebook ca au trecut cinci ani „goi, pustii, plini de dor, amaraciune, durere, furie,…

- SUPARARE… O pacienta internata in Spitalul Huși a aratat ieri pe Facebook ceea ce a primit la micul dejun, in unitatea medicala: o felie mare de salam, iar in mijloc, o musca ce se odihnea acolo pentru totdeauna… “Micu’ dejun la Spitalul Huși”, a scris femeia. Reacțiile nu au intarziat sa apara. Daca…

- APEL… O femeie nascuta in Barlad, acum 44 de ani, pe 4 octombrie, care a fost adoptata cand avea trei luni, face un apel catre toți cei care o pot ajuta sa iși gaseasca mama biologica. Ea a lansat un apel pe Facebook, cu detaliile pe care le cunoaște despre familia biologica și fotografii de Articolul…

- TUPEU… Prins de valtoarea campaniei electorale, profesorul Ioan Botnaru, directorul scolii din Oltenesti, dar si candidatul PSD la functia de primar, instiga lumea din comuna la revolta. Totul a pornit in prima zi de scoala cand parintii elevilor au intrebat despre obligativitatea purtarii mastii. In…

- Omul de afaceri Romeo Dunca, candidat din partea PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Caras-Severin, anunta ca ofera o recompensa de 10.000 de lei celui care va dona plasma pentru un pacient in stare grava, internat la ATI. Bolnavul este un avocat din Baroul Mehedinti, tatal unui…

- PRIETENUL LA NEVOIE SE CUNOASTE! BUN SI LIVE-UL LA CEVA… Un barbat de 31 de ani din Barlad a fost salvat in ultima clipa din streang, dupa ce un prieten din Bucuresti a alertat politia la 112! Barladeanul cu intentii sinucigase ii marturisise in acea seara prietenului din Bucuresti, pe Facebook, faptul…

- Liderul consilierilor locali PNL din municipiul Iași, Eduard Boz, a distribuit pe pagina sa de Facebook o știre despre o gravida din Arad care nu credea in coronavirus și a murit dupa ce s-a infectat cu COVID-19, liberalul scriind urmatorul mesaj: ”Se pare ca Dumnezeu mai da și cu parul”. Ulterior,…