- Surse apropiate anchetei crimei din Maramureș susțin ca padurarul Liviu Pop a mai fost amenințat de hoții de lemne din zona. Totuși, anchetatorii nu au reușit sa faca pana acum nicio reținere in acest caz.

- Principalii suspecți in cazul padurarului impușcat mortal pe 16 octombrie au fost eliberați și nu au fost puși sub acuzare, deși au fost audiați inca de pe 17 octombrie, informeaza Adevarul. Unul din ei ar fi nepotul prim-procuroarei din Targu Lapuș, milionar in euro și angajat la o firma implicata…

- Detalii uluitoare ies la iveala din ancheta demarata in cazul lui Liviu Pop, padurarul care a fost omorat de hoții de lemne din Maramureș. Chiar daca principalii suspecți in cazul sau au fost audiați de anchetatori, aceștia nu au fost puși sub acuzare. Oamenii din sat susțin ca unul dintre aceștia ar…

- La aproximativ doua zile de la moartea lui Liviu Pop, padurarul gasit intr-o rapa dintre localitatile Rogoz si Baiut, niciun suspect nu a fost pus sub acuzare. Mai mult, anchetatorii neaga orice implicare a mafiei lemnului in acest caz.

- La 48 de ore de cand padurarul Liviu Pop a fost gasit mort, anchetatorii nu au inca niciun suspect. A fost deschis un dosar penal pentru omor, insa acesta vizeaza doar fapta, nu și o persoana anume.

- Rasturnare de situatie in cazul padurarului gasit mort in Maramures. Liviu Pop a fost gasit impuscat, iar trupul sau neinsufletit se afla intr-o rapa, intr-o padure dintre localitatile Rogoz si Lapusul Romanesc.

- Continua ancheta in cazul copiilor germani din centrul de la Viseu de Sus care, in loc sa fie tratați, ar fi fost puși la munci grele, batuți și pedepsiți aspru. Procurorii ii audiaza acum pe membrii famiilor la care minorii au fost obligați sa munceasca.