Stiri pe aceeasi tema

- Harry Brant, fiul supermodelului Stephanie Seymore (52 de ani) și al editorului Peter Brant (73 de ani), a murit in urma unei supradoze accidentale la varsta de doar 24 de ani. Familia tanarului a confirmat decesul. Fiul supermodelului Stephanie Seymore, Harry Brant, a murit Potrivit familiei sale,…

- In ultima perioada, Mioara Roman s-a simțit tot mai rau, iar fetele sale au decis sa o interneze pentru cateva zile. Fosta soție a lui Petre Roman are 80 de ani și sufera de Parkinson (boala degenerativa ce survine in urma distrugerii lente și progresive a neuronilor). „Mama s-a simțit rau zilele trecute,…

- La sfarșitul anului trecut, Oana Roman (45 de ani) a confirmat ca ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au desparțit. Oana și Marius au impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 6 ani. Cum a reacționat fiica Oanei Roman dupa separarea parinților ei? „O sa mint daca o sa spun ca a fost simplu. Sunt…

- La sfarșitul anului trecut, Oana Roman (45 de ani) a confirmat ca ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au desparțit. Recent, Oana a dezvaluit ca va face parte dintr-un nou proiect TV. Oana Roman revine la TV. Din ce emisiune va face parte? „A venit ca un balsam pe suflet, ca un pansament. Vom…

- In vara anului 2019, solista Claudia Patrașcanu iși anunța online separarea de partenerul de viața, Gabi Badalau. In prezent, fostul cuplu lupta pentru obținerea custodiei fiilor lor. Fosta pereche are impreuna doi fii, Gabriel și Nicolas. De sarbatori, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au aflat impreuna…

- Recent, in mediul online, Oana Roman (45 de ani) a dezvaluit ca ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au desparțit. In cadrul emisiunii Andreei Mantea (34 de ani), Trairi alaturi de Andreea Mantea, Oana a facut mai multe declarații emoționante. Una dintre cele mai emoționante dezvaluiri a fost…

- Recent, in mediul online, Oana Roman (44 de ani) a dezvaluit ca are in plan sa se mute intr-o alta țara. Vedeta TV nu a parasit Romania pana acum pentru ca o ingrijește pe mama ei. Oana Roman vrea sa se mute din Romania. In ce țara va locui? „O sa ma mut. Dar deocamdata nu pot pentru ca trebuie sa am…

- Oana Roman a povestit pentru Click! cum a reușit sa slabeasca, dar și cum definește relația cu soțul ei, Marius Elisei. "E simplu, am inceput in noiembrie anul trecut o colaborare cu o clinica din Ploiești pentru a face proceduri de remodelare corporala cu niște aparate extrem de performante,…