Mama fetitei a fost arestata azi in Spania, iar concubinul s-ar afla in Olanda. Cei doi au fugit din Romania cu un autocar pe 14 aprilie. Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti care investigheaza crima descoperita acum trei zile in lada canapelei unui apartament din sectorul 4 al Capitalei au facut astazi un anunt infiorator. In urma expertizei genetice judiciare efectuata la Institutul Național de Criminialistica, politistii si legistii au concluzionat ca persoana decedata este minora Constantin Ana-Maria, in varsta de 12 ani, declarata disparuta de tatal ei natural in urma…