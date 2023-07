Stiri pe aceeasi tema

- Inca un caz revoltator a șocat in Romania! Marți seara, un bebeluș de un an a murit, dupa ce a fost abuzat și neglihat de propria mama. Femeia a fost reținuta pentru 24 de ore de polițiști, iar acum a fost arestata. Aceasta iși va petrecere urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor, pana la urmatoarea…

- Procurorii o acuza pe femeia de 26 de ani ca și-a neglijat in mod repetat copilul, intre momentul nașterii, decembrie 2021, și decesul survenit in noaptea de duminica spre luni, iar pe iubitul ei de 21 de ani ca l-a batut in mod repetat și l-a infometat. Miercuri, instanța a aprobat arestarea celor…

- Caz revoltator in Brașov! Un copil in varsta de doar 1 an a murit, dupa ce a fost batut și infometat. Oamenii legii au reținut-o in cursul zilei de azi pe mama micuțului, pentru 24 de ore. Femeia e acuzata ca și-a neglijat copilul minor de la nașterea acestuia, din luna decembrie a anului 2021, pana…

- Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin ajunge la Homorod si Hoghiz. Testare gratuita Babes Papanicolaou si HPV . Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin se va deplasa in perioada 22-23 iunie 2023, in localitatile Homorod si Hoghiz, judetul Brasov. Femeile sanatoase,…

- Potrivit unor surse din ancheta, citate de Realitatea Plus, femeia al carei trupa a fost descoperit in stare avansata de puterfacție avea circa 30 de ani și se mutase in urma cu trei luni in chirie, impreuna cu partenerul sau. De altfel, acesta ar fi principalul suspect in acest caz. Anchetatorii iau…

- O femeie, de 44 de ani, din raionul Edineț, a fost condamnata la 13 ani de inchisoare pentru ca și-a omorat concubinul. Inculpata iși va ispași pedeapa in penitenciar de tip inchis. Sentința a fost pronunțata de Judecatoria Edineț, sediul Central.

- Doi pui de pisica, gasiți de niște turiști in zona Sambata de Sus (Brașov), s-au dovedit a fi de fapt salbatici, asta dupa ce au fost adoptați și hraniți timp de o saptamana. Descoperirea a fost facuta de un medic veterinar.