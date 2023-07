Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Melissei Lungu, fata ucisa cu sange rece in Gradina Botanica din Craiova, a sunat la 112 și a anunțat faptul ca nu mai reușește sa ia legatura cu soția sa, dupa ce aceasta i-a trimis mai multe mesaje cu tenta sinucigașa. Soțul a sunat la 112 și zeci de echipaje de polițiști au cautat-o prin tot…

- Tatal Melisei, fata de 14 ani ucisa de un elev de la Liceul Militar din Craiova, a fost cel care a sunat la 112 și a dat alarma. Mai multe echipaje au plecat in cautarea femeii. Mama Melisei ii lasase soțului mai multe mesaje prin care ii cerea sa aiba grija de fiica cea mare. La o zi dupa ce și-a inmormantat…

- Ce s-a aflat la inmormantarea lui Melis, fata ucisa in Gradina Botanica, despre criminal! Este o intorsatura cu 180 de grade in cazul asasinatului din Craiova care a șocat o țara intreaga. S-a aflat adevaratul motiv al atacului de o salbaticie ieșita din comun. Ce s-a aflat la inmormantarea lui Melis,…

- Foto | Imagini sfașietoare! Adolescenta de 14 ani ucisa cu salbaticie in Gradina Botanica a fost inmormantata. Iubitul ei se afla in continuare in stare gravaMomente cumplite pentru familia Melisei, adolescenta de 14 ani ucisa cu salbaticie in Gradina Botanica din Craiova. Fata va fi condusa pe ultimul…

- Crima comisa in Gradina Botanica din Craiova a șocat o țara intreaga, iar informațiile noi, aparute la mai mult de 48 de ore de la comiterea crimei, par sa creeze adevarate revolte in jurul cetațenilor. Dupa ce s-a aflat modul in care Meliss a fost ucisa, dar și presupusul motiv al ucigașului pentru…

- Apar noi detalii cutremuratoare in cazul crimei de la Gradina Botanica din Craiova, acolo unde o fata de 14 ani a fost injunghiata, iar prietenul ei a fost ranit grav de un elev de la Liceul Militar. CITESTE SI BREAKING NEWS Marcel Ciolacu pregatește o mare lovitura in extern (Surse) 10:50 1317…

- In cursul zilei de ieri, Melisa și prietenul ei, un tanar in varsta de 19 ani, au fost injunghiați de un adolescent in varsta de 17 ani, in timp ce se plimbau pe o alee, in Gradina Botanica din Craiova. Copila in varsta de 14 ani s-a stins din viața la spital. In urma cu puțin timp, mama ei a transmis…

- Un atac sangeros caruia i-au cazut victime o fata de 14 ani și un tanar de 19 de ani s-a petrecut in Gradina Botanica din Craiova. Adolescenta a murit la scurt timp de la incident. Se pare ca aceasta este fiica unui polițist.