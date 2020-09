„Mama mea e procuror… nu pot să respir” – filmul halucinant al arestării tinere din Constanța care a bătut polițiști și bodyguarzi Imagini neașteptate de la incatușarea tinerei despre care autoritațile au anunțat ca a reușit sa loveasca mai mulți polițiști, provocandu-le rani. Fata urla fara oprire ca mama ei e procuror. La un moment dat, pare ca lovește cu piciorul in fața un polițist. Tanara de 22 de ani ar fi imparțit capete in gura, pumni și picioare, insa in imagini nu face decat sa se tavaleasca pe asfalt, strigand: „mama mea e procuror” și „nu pot sa respir”. La un moment dat, femeia le striga polițiștilor „o sa muriți”. Informații oficiale spun ca agresoarea de 22 de ani a intrat intr-un local și s-a luat la bataie… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

- Inculpata a fost condusa la sediul Sectiei 4 Politie Constanta, ocazie cu care s a solicitat si interventia unui echipaj medical avand in vedere starea de nervozitate si agitatie excesiva a acesteia, existand suspiciunea ca a consumat substante cu efect psihotrop.Tanara de 22 de ani, din Constanta,…

- O fata de 22 de ani din județul Constanța s-a batut cu mai multe femei dintr-un local din oraș, cu trei agenți de la o firma de securitate chemați sa aplaneze conflictul, dar și cu mai mulți polițiști. Conform procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța, in timp ce se afla in incinta…

- O tanara de 22 de ani a batut patru polițiști și trei bodyguarzi. Femeia a fost arestata preventiv. O tanara de 22 de ani a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce a batut trei polițiști locali, un polițist național, trei agenți de securitate și alte doua persoane, informeaza publicația locala…

- O tanara de 22 de ani din Constanța a fost arestata preventiv pentru mai multe infracțiuni de ultraj, lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice dupa ce, la sfarșitul saptamanii trecute, a provocat un scandal intr-un bar, lovind nu mai puțin de opt persoane, intre care trei agenți…

- O tanara in varsta de 22 de ani a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce a provocat un scandal intr-un local din Constanta, agresand mai multi agenti de paza si politisti locali si unul national. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, o femeie in varsta…

