Marius Turcu, baiatul mai mic al lui Vasile Turcu, iubeste din nou. Dupa ce a trecut prin momente grele in urma disparitiei fulgeratoare a parintelui si a ramas stalpul de baza in familie, iata ca Marius se ocupa si de el. Fiul mai mic al lui Vasile Turcu s-a dedicat mult afacerilor familiei si a incerat sa-si scoata familia din probleme, astfel ca dragostea a fost pentru o perioada pentru locul doi in viata sa.