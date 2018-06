Accident grav la Istrita. O persoana este incarcerata

Un grav accident rutier s-a petrecut vineri dimimeata in judetul Buzau. Potrivut primelor informatii este vorba despre o coliziune intre un TIR si un autoturism pe DN 1 B, in Istrita de Jos. In urma impactului, o victima este incarcerata. Traficul este blocat in zona producerii evenimentului.… [citeste mai departe]