Mama lui Vlad Pascu a fost reținută pentru 24 de ore Mama lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost reținuta, joi, pentru 24 de ore, dupa ce a fost audiata peste 9 ore la sediul DIICOT. Ea este suspectata ca ar fi incercat sa influenteze si sa santajeze martori in dosarul in care este cercetat fiul sau. Femeia va fi prezentata maine in fața justiției cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Vlad Pascu a fost adus joi in catuse, la sediul DIICOT din Capitala, fiind chemați și parintii acestuia. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultima ora! Dupa ore de audieri, in care și-au facut apariția la sediul DIICOT atat parinții lui Vlad Pascu, cat și suspecții din dosarul ”Vidra”, șoferul drogat care a omorat doua persoane in stațiunea 2 Mai a fost scos cu mașina de Poliție. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini de…

- Vlad Pascu, tanarul drogat care a intrat cu masina intr-un grup la 2 Mai si a ucis 2 persoane, si parintii sai sunt audiati joi la sediul DIICOT. Joi dimineata, in Bucuresti s-au desfasurat 11 perchezitii vizand tineri din familii instarite, apropiati ai tanarului, care au vandut si consumat droguri…

- Tatal lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a intrat cu scuterul in jurnalistii care il asteptau la DIICOT. Barbatul a fost chemat joi de procurori pentru a fi audiat in dosarul fiului sau, iar la plecare…

- Mihai Pascu, tatal șoferului care a ucis doi tineri la 2 Mai, a plecat pe motocicleta de la sediul DIICOT, unde a fost dus la audieri in dosarul in care este cercetat fiul sau. La ieșirea din sediu, barbatul a lovit jurnaliștii care incercau sa-i ia declarații.Incidentul a fost semnalat de fotoreporterul…

- Parinții lui Vlad Pascu, cel care, drogat fiind, a ucis doi studenți in stațiunea 2 Mai, sunt audiați, joi dimineața, de procurorii DIICOT. Parinții lui Vlad Pascu au fost duși la DIICOT, pentru audieri, in jurul orei 10.40. Totodata, urmeaza sa fie dus la audieri și Vlad Pascu. Polițiștii și procurorii…

- Vlad Pascu, șoferul de 19 ani, care a ucis doi studenți, dupa ce s-a urcat drogat la volan a ajuns, joi, la sediul DIICOT. Acesta a spus in fața jurnaliștilor ca regreta ce s-a intamplat, insa ca nu poate da timpul inapoi. Ce a spus Vlad Pascu la sediul DIICOT Vlad Pascu a ajuns la […] The post Primele…

- Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost adus joi in catuse, la sediul DIICOT din Capitala. ‘Imi pare rau pentru tot. Nu pot sa dau timpul inapoi’, a spus Pascu, in timp ce intra in sediul DIICOT, flancat…

- Parinții lui Vlad Pascu, cel care, drogat fiind, a ucis doi studenți in stațiunea 2 Mai, sunt audiați, joi dimineața, de procurorii DIICOT. Parinții lui Vlad Pascu au fost duși la DIICOT, pentru audieri, in jurul orei 10.40. Totodata, urmeaza sa fie dus la audieri și Vlad Pascu. Polițiștii și procurorii…