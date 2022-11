Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Theo Rose este insarcinata a fost o veste de-a dreptul neașteptata, care a dat peste cap lumea showbiz-ului romanesc. Bogdan de la Ploiești, partenerul de scena al vedetei și totodata bun prieten de al lui Theo Rose, a oferit primele declarații despre sarcina artistei, in exclusivitate pentru…

- Tatal lui Theo Rose a confirmat sarcina fiice sale. Artista și iubitul ei, Anghel Damian formeaza un cuplu de cateva luni și urmeaza sa devina parinți. Familia vedetei este in culmea fericirii și au facut cateva declarații.

- Surpriza mare in showbiz. Theo Rose e insarcinata cu Anghel Damian. Cei doi ar urma sa devina parinți la sfarșitul lunii iunie 2023. In urma cu patru luni, showbizul romanesc era invadat de informațiile, conform carora, Theo Rose și Anghel Damian ar fi impreuna. Ulterior, pozele cu cei doi in tandrețuri…

- Andreea Antonescu este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Invitata in cadrul unui eveniment, vedeta a facut primele declarații, in exclusivitate pentru emisiunea Xtra Night Show, despre cea de-a doua sarcina. Cantareața a precizat cu ce pofte se confrunta in aceasta perioada, dar și…

- Vestea ca Paula Seling și Radu Bucura au divorțat dupa 17 ani de casnicie a venit ca un fulger pentru toata lumea. Celebra artista a facut primele declarații despre separare. Ce a spus despre barbatul alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste.

- Simona Halep, campioana de la Wimbledon din 2019, a fost depistata dopata la un test anti-doping. Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului a suspendat-o provizoriu pe tenismena. Vestea face inconjurul lumii. Cum a reacționat sportiva din Constanța. Simona Halep a fost suspendata provizoriu,…

- Moartea lui Nosfe a cutremurat lumea artistica din Romania. Rapperul este plans de familie, prieteni, fani și colegii de breasla. Printre ei se numara și Catalin Crișan, care a oferit primele declarații dupa decesul acestuia, in exclusivitate pentru jurnaliștii redacției Playtech.ro. Cei doi au lansat…

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Cristina Darha, alias Uni-K, este insarcinata in a cincea luna, iar pana acum a ținut totul secret, fiindca iși dorea ca totul sa mearga foarte bine. In exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața a oferit primele declarații despre copil.