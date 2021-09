Ruby se afla in culmea fericirii! Recent, mama ei a ajuns in fața altarului alaturi de barbatul cu care și-a refacut viața. Luminița locuiește de mulți ani in Modena, Italia, acolo unde l-a intalnit și pe cel care avea sa-i devina soț, un italian cu doar cațiva ani mai tanar decat ea, cu care femeia a avut o relație de ceva vreme. Convinși de iubirea pe care și-o poarta, cei doi au decis sa-și uneasca destinele și sa devina soț și soție. Care este motivul pentru care Ruby nu a putut lua parte de frumosul eveniment.