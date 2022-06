Stiri pe aceeasi tema

- Robert Glința este unul dintre inotatorii de top din Romania. Recent, Irina Angelica Glința, mama sportivului in varsta de 25 de ani, l-a criticat dur pe ministrul Sportului, Eduard Novak. Ministrul Sportului, criticat de mama lui Robert Glința Robert Glința a reușit sa faca performanța și a avut doua…

- La Salonul Oficial de la Aeroportul Internațional „Henri Coanda” din Otopeni, David Popovici și Robert Glința au fost așteptați de zeci de oameni, in frunte cu ministrul Sportului, Eduard Novak. Oficialul a avut un discurs prin care i-a felicitat pe tanarul de 17 ani David Popovici și staff-ul sau,…

- David Popovici, dublu campion mondial, la 100 și 200 m liber, este un baiat care face multe, cere putine și care e in picioare la 4.30 dimineața pentru ca vrea sa fie cel mai bun din lume, a spus joi președinta Federației Romane de Natației, Camelia Potec, la Pro TV, citata de News.ro . „David este…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, este de parere ca „o tara intreaga“ trebuie sa il primeasca la aeroport pe David Popovici, care a reusit sa castige doua medalii de aur la la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta.

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a scris duminica, 8 mai, pe Facebook, ca va discuta cu CEO-ul companiei care organizeaza Turul Italiei despre posibilitatea ca in 2024 startul sa fie dat din Bucuresti.Eduard Novak a fost invitat la Turul Italiei, competiție care, pentru prima data in istoria sa de…