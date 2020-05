Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al Sporturilor, Roxana Maracineanu, si-a exprimat speranta ca cele doua mari evenimente sportive programate intre sfarsitul lunii august si inceputul lunii octombrie, Turul ciclist al Frantei si turneul de tenis de la Roland Garros, sa se poata desfasura, cu sau fara public.…

- G4media.ro a stat de vorba in ultimele zile cu mai multe surse – foști și actuali vameși, polițiști de frontiera și chiar un procuror antimafie – care explica de ce punctul vamal de la Albița este vama preferata de traficanții de țigari, alcool și combustibil intre Republica Moldova și Romania,…

- Turneul de tenis de la Roland Garros, singurul de Mare Slem care se disputa pe zgura, va fi decalat cu inca o saptamana. Acesta urmeaza sa debuteze pe 27 septembrie. Prevazut initial intre 18 mai si 7 iunie, turneul parizian a fost amanat intr-o prima faza pentru perioada 20 septembrie – 4 octombrie…

- Maria Dragomiroiu s-a alaturat altor vedete care au donatbani pentru a ajuta medicii romani aflați in lupta impotriva coronavirusului.Artista a facut primele declarații despre perioada grea prin care treceintreaga lume.Artista a declarat ca a donat din banii pe care ii avea stranși, impreuna cu soțul…

- Oficialii turneului de tenis de la Wimbledon au anuntat marti ca vor continua pregatirile pentru ca turneul de Mare Slem sa se desfasoare conform planului, cu incepere din data de 29 iunie, dupa ce organizatorii de la Roland Garros au comunicat ca principalul eveniment pe zgura al sezonului a fost amanat…

- Novak Djokovici (32 de ani) se afla in prezent in izolare la Marbella, acolo unde s-a reunit cu familia, inclusiv cu frații sai, Marko și Djordje. Roland Garros 2020 iși schimba datele! Cand se va juca al doilea turneu de Grand Slam al anului Liderul ATP a fost intre primii jucatori care au parasit…

- In contextul in care pandemia de coronavirus a facut imposibila desfașurarea a numeroase evenimente sportive, un nou scenariu sumbru apare in tenisul mondial: acela ca turneul de Mare Șlem de la Roland Garros sa fie anulat. GSP.ro a luat legatura cu Sever Dron (75 de ani), antrenor roman de tenis stabilit…

- Roger Federer va avea o singura aparitie pe zgura in acest sezon, la turneul de Mare Slem de la Roland Garros, a anuntat agentul tenismanului elvetian, citat de agentia Reuters. Campionul din Tara Cantoanelor a sarit peste sezonul pe zgura in 2017 si 2018, iar anul trecut a participat la doar doua competitii…